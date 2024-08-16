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Киевская штурмовая бригада получила от общины столицы 600 "Мавиков" и FPV-дронов, - Кличко

Фото: 5 киевская штурмовая бригада получила от общины Киева 600 "Мавиков" и FPV-дронов (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко передал от общины столицы 600 беспилотников разных типов бойцам 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Передал от громады столицы очередную партию помощи нашим защитникам на фронт. К бойцам 5-й отдельной киевской штурмовой бригады отправились на Донбасс 600 БПЛА. Из них 300 10-дюймовых FPV-дронов, оборудованных тепловизионными камерами, и 300 дронов MAVIC", - написал Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что в конце июля он в очередной раз посещал военных на передовой и тогда передал 5 штурмовой еще 250 БпЛА разных типов.

"Сегодня, когда ситуация на фронте очень сложная, нашим защитникам особенно нужна поддержка и помощь. И мы делаем все возможное, чтобы обеспечивать бойцов необходимым оборудованием и снаряжением и приближать Победу", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко посетил 4 бригады на Харьковском направлении и на Донбассе и передал от громады Киева около 500 дронов и системы РЭБ.

Также в начале августа Кличко передал от Киевской громады 1200 БПЛА разных типов и 60 автомобильных систем РЭБ бойцам 112 отдельной бригады терробороны Киева.

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