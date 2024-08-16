Київська штурмова бригада отримала від громади столиці 600 "Мавіків" та FPV-дронів, - Кличко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Передав від громади столиці чергову партію допомоги нашим захисникам на фронт. До бійців 5-ї окремої київської штурмової бригади вирушили на Донбас 600 БпЛА. Із них 300 10-дюймових FPV-дронів, обладнаних тепловізійними камерами, та 300 дронів MAVIC", - написав Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що наприкінці липня він вкотре відвідував військових на передовій і тоді передав 5 штурмовій ще 250 БпЛА різних типів.

"Сьогодні, коли ситуація на фронті дуже складна, нашим захисникам особливо потрібні підтримка й допомога. І ми робимо все можливе, щоб забезпечувати бійців необхідним обладнанням і спорядженням та наближати Перемогу", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко відвідав 4 бригади на Харківському напрямку та на Донбасі і передав від громади Києва близько 500 дронів та системи РЕБ.

Також на початку серпня Кличко передав від Київської громади 1200 БПЛА різних типів та 60 автомобільних систем РЕБ бійцям 112 окремої бригади тероборони Києва.