Міноборони сертифікувало першу школу операторів БПЛА: що це означає

За спрощеною процедурою дозвіл отримала київська Global Drone Academy, яка тепер зможе не лише навчати управлінню дронами, а й офіційно надавати випускникам військово-облікову спеціальність. Це означає, що випускники школи отримають можливість служити в армії за конкретною спеціальністю, пов’язаною з керуванням БпЛА.

Ця подія відбулася в рамках нового експериментального проєкту, який був затверджений Кабінетом міністрів України два тижні тому. Проєкт передбачає спрощену сертифікацію приватних шкіл операторів БпЛА для підвищення якості навчання та збільшення кількості кваліфікованих фахівців у цій галузі. Відтепер приватні компанії, що надають освітні послуги у сфері безпілотних технологій, повинні відповідати чітким вимогам і критеріям, встановленим Міністерством оборони.

Global Drone Academy розпочала свою діяльність у 2022 році і за цей час випустила понад 3 700 операторів БпЛА. Серед її випускників - військові спеціальних підрозділів ССО, ГУР, СБУ та ЗСУ. Школа спеціалізується на навчанні як військових, так і цивільних осіб, надаючи практичні навички управління дронами, що мають важливе значення на полі бою.

Ініціатива з сертифікації приватних шкіл, зокрема таких як Global Drone Academy, спрямована на те, щоб прискорити підготовку висококваліфікованих операторів дронів. Адже безпілотні літальні апарати сьогодні відіграють ключову роль у сучасній війні, зокрема в розвідці, спостереженні за противником, коригуванні артилерійського вогню, а також у виконанні бойових завдань. Брак кваліфікованих операторів БпЛА є однією з проблем, яку намагається вирішити ця програма.