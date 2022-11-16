Київська ОВА закликає готуватись до тривалих відключень світла

Мешканців Київської області закликають готуватись до тривалих відключень світла. Причиною цьому є ракетні удари Росії по критичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОВА Олексія Кулебу.

"Через масовані ракетні атаки по області маємо критичну ситуацію з електропостачанням. Готуймося до тривалих вимкнень", - написав він, додавши, що наразі всі служби працюють, щоб усунути наслідки ударів.

Також Кулеба додав рекомендації, що слід мати, аби бути готовим до тривалого відключення. Тож, сліж підготувати запас питної та технічної води, продуктів довготривалого зберігання, радіо, павербанк, ліхтарик, ірники, батарейки, аптечку. Крім того, за можливості, слід придбати генератор.

Крім цього, потрібно вимкнути електроприлади, підготувати теплі речі та пледи. А ось мобільні пристрої можна заряди від автомобіля.