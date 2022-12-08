Киевская область пока не может выйти на плановые отключения света: в ОВА сделали заявление

Треть домов в Киевской области находится в режиме постоянных отключений электроэнергии. Пока регион не может вернуться к плановым графикам, ситуация станет понятнее уже со следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Алексея Кулебы в эфире телемарафона.

"Киевская область очень сильно пострадала от ракетных обстрелов. У нас серьезная нехватка электроэнергии в сети. Это приводит к тому, что мы не можем пока, к сожалению, выйти на плановые отключения (света - ред.). То есть сейчас в области действуют экстренные отключения электроэнергии", - рассказал Кулеба.

Он пояснил, что это приводит к проблемам с отоплением в тех домах, которые подключены к центральному теплоснабжению, а таких более 2 500 по Киевской области, это как левобережная, так и правобережная части.

"Мы работаем с облэнерго и ДТЭК, чтобы сделать более справедливым распределение электроэнергии по области. Выделяем объекты критической инфраструктуры, питаем их поштучно. Это позволяет освободить определенную часть электричества для бытовых потребителей и распределять его более справедливым образом", - отметил Кулеба.

В свою очередь глава ОВА рассказал, что стабильно область недополучает 30% электроэнергии.

"В настоящее время мы имеем лишь 70% от нужных мощностей. Это приводит к тому, что более трети области бытовых потребителей у нас находятся в постоянном выключении электроэнергии" , - говорит Кулеба.

Он добавил, что была создана рабочая группа, работающая над локальными местами, где нет более 15 часов электроэнергии, чтобы оперативно реагировать содействовать в исправлении таких ситуаций.

Напомним, что после последнего массированного ракетного удара в Киевской области ситуация с электроэнергией остается сложной. Как стало известно, в результате атаки 5 декабря почти половина абонентов в области осталась без света.

Пока же в регионе продолжают действовать аварийные отключения.

По данным "Укрэнерго" в стране все еще сохраняется значительный дефицит электроэнергии. А одной из самых сложных, в частности, ситуация в Киевской области.