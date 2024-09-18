Київська громада передала тисячу дронів 3 штурмовій бригаді на Харківський напрямок, - Кличко

"Передали бійцям 3-ї окремої штурмової бригади від громади столиці ще 1000 FPV-дронів. Сьогодні військові бригади воюють на одному з найгарячіших напрямків — харківському. Загалом, з цією партією, від початку цього року військові 3-ї бригади отримали від Києва 2000 FPV-дронів та 410 БпЛА Mavic 3T, які місто передало нещодавно", - повідомив Віталій Кличко.

Мер столиці зазначив, що за час повномасштабної війни на оснащення 3 штурмової Київ спрямував із міського бюджету майже 600 млн грн.

"Нагадаю, загалом, цього року, столиця вже виділила нашим захисникам 8,6 млрд грн. І ми продовжимо допомагати їм і шукати всі можливості для цього! Також постійно залучаємо небюджетні кошти та передаємо бійцям на фронт обладнання в якості благодійної допомоги", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко відвіз понад тисячу дронів від столичної громади кільком бригадам на Харківському напрямку. Зокрема, допомогу від киян отримали 112 та 241 бригади ТрО міста Києва, 3 штурмова бригада та 1 Президентська бригада оперативного призначення "Буревій" НГУ.