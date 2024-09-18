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Киевская община передала тысячу дронов 3 штурмовой бригаде на Харьковское направление, - Кличко

Фото: киевское общество передало 1000 дронов 3 штурмовой бригаде на Харьковское направление (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко передал от общества Киева еще одну крупную партию дронов бойцам 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Передали бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады от общины столицы еще 1000 FPV-дронов. Сегодня военные бригады воюют на одном из самых горячих направлений - харьковском. В целом, с этой партией, с начала этого года военные 3-й бригады получили от Киева 2000 FPV-дронов и 410 БпЛА Mavic 3T, которые город передал недавно", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр столицы отметил, что за время полномасштабной войны на оснащение 3 штурмовой Киев направил из городского бюджета почти 600 млн грн.

"Напомню, в общем, в этом году столица уже выделила нашим защитникам 8,6 млрд грн. И мы продолжим помогать им и искать все возможности для этого! Также постоянно привлекаем небюджетные средства и передаем бойцам на фронт оборудование в качестве благотворительной помощи", - подчеркнул он. Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко отвез более тысячи дронов от столичного общества нескольким бригадам на Харьковском направлении. В частности, помощь от киевлян получили 112 и 241 бригады ТРО города Киева, 3 штурмовая бригада и 1 Президентская бригада оперативного назначения "Буревій" НГУ.

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