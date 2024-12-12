На Київщині знищують археологічну пам’ятку Змієві вали, щоб збудувати котеджі, - ОДА

На Київщині нищать стародавнє городище "Велике Ходосівське": триває боротьба за збереження пам’ятки

На території Київської області відбувається планомірне знищення археологічної пам’ятки національного значення - Городища "Велике Ходосівське" (IX століття до н.е. - IV століття н.е.), також відомого як Змієві вали Київщини.

Фото: Змієві вали (скрін з відео)

Незаконна забудова та руйнування

На території пам’ятки зафіксовано незаконні земляні та будівельні роботи, які проводяться без жодних дозволів органів охорони культурної спадщини. Риються котловани, руйнується унікальний ландшафт. У безпосередній близькості до валів (на відстані 10-15 метрів) вже зведено кілька будинків, і планується будівництво котеджного містечка.

Реакція влади

Київська обласна державна адміністрація (ОДА) та Департамент культури та туризму КОДА неодноразово проводили огляди місця подій. Результати були передані до Офісу Генерального прокурора, Міністерства культури та інформаційної політики України. У травні поточного року додаткове звернення було направлено до Київської обласної прокуратури через пошкодження пам’ятки.

Фото: Руслан Кравченко (голова Київської ОДА)

Принципова позиція Київської ОДА

Київська ОДА заявляє, що захист городища "Велике Ходосівське" є принциповою позицією. Окрім звернень до органів прокуратури, Департамент містобудування та архітектури КОДА передав матеріали про незаконну забудову до Державної інспекції архітектури та містобудування України для відповідного реагування.

Кримінальне провадження

Щоб зупинити руйнування унікальної пам’ятки, вчора було подано офіційну заяву про кримінальне правопорушення до Київської обласної прокуратури. Правоохоронці мають встановити винних та притягнути їх до відповідальності в рамках кримінального провадження.