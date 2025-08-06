На Київщині зникло світло в кількох районах: у чому причина

Що відомо

Як повідомляють, у кількох районах Київської області зафіксовано локальне зникнення електроенергії через аварію на лініях.

Йдеться про частини Бучанського, Фастівського, Бориспільського та Обухівського районів.

Ремонтні бригади вже працюють на місці, щоб відновити живлення.

Дізнатися актуальну інформацію про відключення за конкретною адресою можна на офіційному сайті компанії ДТЕК.