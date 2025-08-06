На Киевщине пропал свет в нескольких районах: в чем причина

Часть потребителей Киевщины временно осталась без электроснабжения 6 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Как сообщают, в нескольких районах Киевской области зафиксировано локальное исчезновение электроэнергии из-за аварии на линиях.
Речь идет о части Бучанского, Фастовского, Бориспольского и Обуховского районов.
Ремонтные бригады уже работают на месте, чтобы восстановить питание.
Узнать актуальную информацию об отключении по конкретному адресу можно на официальном сайте компании ДТЭК.
Напомним, что 29 июля Киевщина страдала от последствий непогоды. Из-за падения деревьев на линии электропередач были зафиксированы дополнительные обесточивания.
Специалистам ДТЭК Киевские региональные электросети удалось вернуть свет в более 330 тысяч домов, однако более 40 тысяч абонентов оставались без электроснабжения. Ремонтные работы продолжались в усиленном режиме.