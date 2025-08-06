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На Киевщине пропал свет в нескольких районах: в чем причина

Фото: В Киевской области пропал свет в нескольких районах (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Часть потребителей Киевщины временно осталась без электроснабжения 6 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Что известно

Как сообщают, в нескольких районах Киевской области зафиксировано локальное исчезновение электроэнергии из-за аварии на линиях.

Речь идет о части Бучанского, Фастовского, Бориспольского и Обуховского районов.

Ремонтные бригады уже работают на месте, чтобы восстановить питание.

Узнать актуальную информацию об отключении по конкретному адресу можно на официальном сайте компании ДТЭК.

Отключения в Киевской области

Напомним, что 29 июля Киевщина страдала от последствий непогоды. Из-за падения деревьев на линии электропередач были зафиксированы дополнительные обесточивания.

Специалистам ДТЭК Киевские региональные электросети удалось вернуть свет в более 330 тысяч домов, однако более 40 тысяч абонентов оставались без электроснабжения. Ремонтные работы продолжались в усиленном режиме.

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Киевская область