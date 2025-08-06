На Киевщине пропал свет в нескольких районах: в чем причина

Отключения в Киевской области

Напомним, что 29 июля Киевщина страдала от последствий непогоды. Из-за падения деревьев на линии электропередач были зафиксированы дополнительные обесточивания.

Специалистам ДТЭК Киевские региональные электросети удалось вернуть свет в более 330 тысяч домов, однако более 40 тысяч абонентов оставались без электроснабжения. Ремонтные работы продолжались в усиленном режиме.