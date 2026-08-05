На Київщині виявили загиблих на залізничній платформі після атаки РФ

5 серпня у Київській області були знайдені тіла загиблих людей на території залізничної платформи. Їх виявили поблизу логістичних центрів, які вночі атакувала Росія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укрзалізниці".
"Після жахливої нічної атаки по логістичній інфраструктурі на Київщині триває робота оперативних служб та відновлювальні роботи у Броварському районі", - йдеться в заяві.
В "Укрзалізниці" пообіцяли, що додатково повідомлять про відновлення руху.
"За оперативною інформацією, є загиблі, яких виявили на території залізничної платформи біля атакованих логістичних центрів", - підтвердив перевізник.
Також вказано, що на тлі масованої комбінованої атаки рух поїздів і робота станцій призупинялись, а персонал станцій та пасажири поїздів були евакуйовані.
"Укрзалізниця" запевнила, що продовжить працювати в особливому режимі в періоди масованих атак, а також перепросила за можливі збої в графіку.
"Щиро співчуваємо родинам усіх загиблих та постраждалих на Київщині та в столиці", - підсумував перевізник.
Уночі російські загарбники знову здійснили повітряний напад на регіон. Він забрав життя щонайменше 14 цивільних.
Найбільше жертв - у Броварському районі, де загинули дев'ятеро людей. У Бучанському районі ворог убив ще чотирьох мирних жителів. Ще одна людина загинула у Фастівському районі.
Згідно з останніми даними, постраждали 22 жителі області. У Броварському районі поранення отримали 12 людей, у Фастівському - троє, ще семеро постраждали у Бучанському районі.
Підрозділи ДСНС працюють на місцях подій.