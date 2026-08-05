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На Київщині виявили загиблих на залізничній платформі після атаки РФ

08:31 05.08.2026 Ср
2 хв
Ворог знову бив по логістичній інфраструктурі області
aimg Юлія Капітонова
Фото: Рятувальники вже ліквідовують наслідки атаки РФ(MNSKOB)

5 серпня у Київській області були знайдені тіла загиблих людей на території залізничної платформи. Їх виявили поблизу логістичних центрів, які вночі атакувала Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укрзалізниці".

"Після жахливої нічної атаки по логістичній інфраструктурі на Київщині триває робота оперативних служб та відновлювальні роботи у Броварському районі", - йдеться в заяві.

В "Укрзалізниці" пообіцяли, що додатково повідомлять про відновлення руху.

"За оперативною інформацією, є загиблі, яких виявили на території залізничної платформи біля атакованих логістичних центрів", - підтвердив перевізник.

Також вказано, що на тлі масованої комбінованої атаки рух поїздів і робота станцій призупинялись, а персонал станцій та пасажири поїздів були евакуйовані.

"Укрзалізниця" запевнила, що продовжить працювати в особливому режимі в періоди масованих атак, а також перепросила за можливі збої в графіку.

"Щиро співчуваємо родинам усіх загиблих та постраждалих на Київщині та в столиці", - підсумував перевізник.

Атака Росії на Київську область 5 серпня

Уночі російські загарбники знову здійснили повітряний напад на регіон. Він забрав життя щонайменше 14 цивільних.

Найбільше жертв - у Броварському районі, де загинули дев'ятеро людей. У Бучанському районі ворог убив ще чотирьох мирних жителів. Ще одна людина загинула у Фастівському районі.

Згідно з останніми даними, постраждали 22 жителі області. У Броварському районі поранення отримали 12 людей, у Фастівському - троє, ще семеро постраждали у Бучанському районі.

Підрозділи ДСНС працюють на місцях подій.

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УкрзалізницяКиївська областьВійна Росії проти України