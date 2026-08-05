На Київщині виявили загиблих на залізничній платформі після атаки РФ

"Після жахливої нічної атаки по логістичній інфраструктурі на Київщині триває робота оперативних служб та відновлювальні роботи у Броварському районі", - йдеться в заяві.

В "Укрзалізниці" пообіцяли, що додатково повідомлять про відновлення руху.

"За оперативною інформацією, є загиблі, яких виявили на території залізничної платформи біля атакованих логістичних центрів", - підтвердив перевізник.

Також вказано, що на тлі масованої комбінованої атаки рух поїздів і робота станцій призупинялись, а персонал станцій та пасажири поїздів були евакуйовані.

"Укрзалізниця" запевнила, що продовжить працювати в особливому режимі в періоди масованих атак, а також перепросила за можливі збої в графіку.

"Щиро співчуваємо родинам усіх загиблих та постраждалих на Київщині та в столиці", - підсумував перевізник.