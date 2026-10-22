На Київщині погіршилася якість повітря: де слід тримати вікна зачиненими

За даними моніторингу, задовільний стан якості повітря спостерігається в Іванкові, Ірпені, Вишневому, Білій Церкві, Обухові та Броварах. Тут зафіксували тимчасове погіршення якості повітря.

Основний забруднювач - дрібнодисперсний пил, концентрація якого має тенденцію до зниження.

Щоб подбати про себе фахівці радять: тримати вікна зачиненими; не перебувати тривалий час на відкритому повітрі; пити достатньо води; якщо маєте очищувач повітря краще увімкнути його на максимальний режим.

Особливо уважними варто бути людям старшого віку, дітям і тим, хто чутливо реагує на подразнення, адже тривалий вплив дрібнодисперсного пилу може спричиняти дискомфорт під час дихання.

В інших населених пунктах області перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин не зафіксовано, а показники якості повітря (AQI) на більшій частині Київщини перебувають у межах безпечної норми.

Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону. Фахівці продовжують моніторинг стану атмосферного повітря.