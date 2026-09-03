На Київщині погіршилася якість повітря: де зафіксували забруднення

Що показав моніторинг

За даними середньодобових спостережень моніторингових постів, концентрація дрібнодисперсного пилу зараз перебуває на помірному рівні. У людей, чутливих до подразників це може викликати незначний дискомфорт при диханні.

Фахівці рекомендують до нормалізації ситуації тримати вікна зачиненими, по можливості скоротити тривале перебування на вулиці та пити достатньо води. За наявності очищувача повітря рекомендують включити його на максимальну потужність.

Де ситуація може змінитися

Через наслідки ворожих атак також можливе погіршення якості повітря у Бориспільському районі. При цьому рівень гамма-випромінювання на території Київської області відповідає природному радіаційному фону.

Станом на 3 вересня контроль за якістю атмосферного повітря ведеться на 15 пунктах спостереження. Вони розташовані у Броварах, Білій Церкві, Борисполі, Переяславі, Вишгороді, Боярці, Обухові, Кагарлику, Богуславі, Василькові, Ірпені, Вишневому, селищах Іванків та Велика Димерка, а також у селі Підгірці Обухівського району.

При цьому пост спостереження в Узині тимчасово не працює через відсутність електропостачання.