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На Київщині після атаки РФ виявили перевищення рівня аміаку у повітрі

15:35 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
На Київщині після атаки РФ виявили перевищення рівня аміаку у повітрі Фото: у Броварському районі зафіксували перевищення рівня аміаку у повітрі (ДСНС)
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У Броварському районі виявили незначне перевищення рівня аміаку у повітрі після ворожого удару по складу. Загрози для життя та здоров'я населення немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка.

Він розповів, що внаслідок російського удару пошкоджено складську будівлю, рятувальники ДСНС уже локалізували пожежу та продовжують її ліквідацію. На місці події фахівці провели радіаційну та хімічну розвідку.

За даними моніторингового поста, незначне перевищення хімічної речовини аміак (NH3) зафіксовано виключно локально у зоні пожежі. Безпосередньо у місті Бровари жодних перевищень не виявлено.

За словами очільника ОВА, пряма загроза для жителів відсутня.

"При таких концентраціях може виникати легке подразнення слизових оболонок носа чи першіння в горлі при тривалому вдиханні. Також у повітрі можуть відчуватися запах продуктів горіння, що також може спричиняти дискомфорт під час дихання", - зазначив Ткаченко.

До покращення ситуації фахівці радять дотримуватися таких заходів безпеки:

  • тримати зачиненими вікна та двері;
  • уникати тривалого перебування на відкритому повітрі;
  • пити достатню кількість води;
  • вимкнути кондиціонери, а побутові очищувачі повітря, за наявності, увімкнути на максимум.

Очільник ОВА додав, що при погіршенні стану здоров'я слід негайно звернутися по медичну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські дрони вдарили по Києву. Внаслідок обстрілу були пошкоджені об'єкти в Оболонському та Шевченківському районах столиці, зокрема АЗС та офісна будівля.

Крім того, російські окупанти вдарили безпілотником по будівлі Національної академії наук в центрі Києва. На подію відреагував президень Володимир Зеленський, який пообіцяв відповідь для РФ.

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