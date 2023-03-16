На колишніх позиціях росіян у Київській області місцеві жителі знайшли ящик із боєприпасами

У Бучанському районі Київської області, на колишніх позиціях росіян, місцеві жителі знайшли ящик із боєприпасами. В ньому знаходилось 75 мінометних мін типу М-6.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.
Вибухотехніки оглянули небезпечну знахідку та виявили 3 цинки з підривачами до мінометних мін типу М-6.
"Щиро вдячні місцевим жителям за своєчасне повідомлення про небезпеку" - йдеться у повідомленні.
У поліції нагадують: "У разі виявлення підозрілих предметів, одразу повідомляйте на спецлінію 102".
Фото: знайдені боєприпаси (telegram andrii_nebytov)
Нагадаємо, в Ізюмському районі Харківської області на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків.
Раніше ми повідомляли, що у Донецькій області правоохоронці виявили артилерійські снаряди, міни та гранатометні постріли РФ.