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На колишніх позиціях росіян у Київській області місцеві жителі знайшли ящик із боєприпасами

Фото: Боєприпаси (telegram andrii_nebytov)
Автор: РБК-Україна

У Бучанському районі Київської області, на колишніх позиціях росіян, місцеві жителі знайшли ящик із боєприпасами. В ньому знаходилось 75 мінометних мін типу М-6.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

Вибухотехніки оглянули небезпечну знахідку та виявили 3 цинки з підривачами до мінометних мін типу М-6.

"Щиро вдячні місцевим жителям за своєчасне повідомлення про небезпеку" - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадують: "У разі виявлення підозрілих предметів, одразу повідомляйте на спецлінію 102".

Фото: знайдені боєприпаси (telegram andrii_nebytov)

Нагадаємо, в Ізюмському районі Харківської області на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків.

Раніше ми повідомляли, що у Донецькій області правоохоронці виявили артилерійські снаряди, міни та гранатометні постріли РФ.

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