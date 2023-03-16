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На прежних позициях россиян в Киевской области местные жители обнаружили ящик с боеприпасами

Фото: Боеприпасы (telegram andrii_nebytov)
Автор: РБК-Украина

В Бучанском районе Киевской области, на прежних позициях россиян, местные жители обнаружили ящик с боеприпасами. В нем находилось 75 минометных мин типа М-6.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.

Взрывотехники осмотрели опасную находку и обнаружили 3 цинка с взрывателями минометных мин типа М-6.

"Очень благодарны местным жителям за своевременное сообщение об опасности" - говорится в сообщении.

В полиции напоминают: "В случае обнаружения подозрительных предметов сразу сообщайте на спецлинию 102".

Фото: найденные боеприпасы (telegram andrii_nebytov)

Напомним, в Изюмском районе Харьковской области на неизвестном взрывном устройстве взорвались двое мужчин .

Ранее сообщалось, что в Донецкой области правоохранители обнаружили артиллерийские снаряды, мины и гранатометные выстрелы РФ.

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