На прежних позициях россиян в Киевской области местные жители обнаружили ящик с боеприпасами

В Бучанском районе Киевской области, на прежних позициях россиян, местные жители обнаружили ящик с боеприпасами. В нем находилось 75 минометных мин типа М-6.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.
Взрывотехники осмотрели опасную находку и обнаружили 3 цинка с взрывателями минометных мин типа М-6.
"Очень благодарны местным жителям за своевременное сообщение об опасности" - говорится в сообщении.
В полиции напоминают: "В случае обнаружения подозрительных предметов сразу сообщайте на спецлинию 102".
Фото: найденные боеприпасы (telegram andrii_nebytov)
Напомним, в Изюмском районе Харьковской области на неизвестном взрывном устройстве взорвались двое мужчин .
Ранее сообщалось, что в Донецкой области правоохранители обнаружили артиллерийские снаряды, мины и гранатометные выстрелы РФ.