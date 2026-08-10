На Київщині готують нові правила безпеки для АЗС

Що змінять на АЗС

За підсумками зустрічі визначили подальші кроки для підвищення безпеки працівників та відвідувачів заправок з урахуванням викликів, пов'язаних із війною.

Насамперед йдеться про впровадження автоматизованих систем оповіщення та протоколів дій співробітників АЗС після отримання сигналу повітряної тривоги.

Окремо учасники обговорили проблему кинутих автомобілів на теренах заправок.

Такі машини захаращують шляхи евакуації, ускладнюють доступ до гідрантів та заважають проїзду спецтехніки.

Конкретні рішення щодо цього питання планують винести на наступне засідання Ради оборони Київщини.

Де з'являться укриття

Ще одним напрямком стане облаштування укриттів біля АЗС, які розташовані на значній відстані від існуючих захисних споруд.

Ткаченко наголосив на необхідності посилити роботу в цьому напрямку та продовжити взаємодію між усіма відповідальними сторонами.