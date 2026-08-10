На Киевщине готовят новые правила безопасности для АЗС

Что изменят на АЗС

По итогам встречи определили дальнейшие шаги для повышения безопасности работников и посетителей заправок с учетом вызовов, связанных с войной.

В первую очередь речь идет о внедрении автоматизированных систем оповещения и протоколов действий сотрудников АЗС после получения сигнала воздушной тревоги.

Отдельно участники обсудили проблему брошенных автомобилей на территориях заправок.

Такие машины загромождают пути эвакуации, затрудняют доступ к гидрантам и мешают проезду спецтехники.

Конкретные решения по этому вопросу планируют вынести на следующее заседание Совета обороны Киевщины.

Где появятся укрытия

Еще одним направлением станет обустройство укрытий возле АЗС, расположенных на значительном расстоянии от существующих защитных сооружений.

Ткаченко отметил необходимость усилить работу в этом направлении и продолжить взаимодействие между всеми ответственными сторонами.