Київрада збільшила підтримку війська на 1,5 млрд грн: що передбачає рішення

Київ збільшив підтримку військових ще на 1,5 млрд гривень. Київрада проголосувала за внесення відповідних змін до бюджету столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Telegram мера Києва Віталія Кличка.
Також Кличко дав доручення депутатським фракціям і виконавчому органу протягом місяця опрацювати питання і знайти оптимальні рішення щодо збільшення фінансування програми «Захисник Києва» в межах можливостей міського бюджету.
Мер Києва наголосив, що соціальна допомога та забезпечення життєдіяльності столиці також залишаються пріоритетами для міської влади.
"Ми повинні і допомагати армії, і забезпечувати життєдіяльність столиці. Без популізму і політичних гасел. Відповідально та ефективно. Бо в умовах постійних атак ворога, в умовах пошкоджень житла, соціальних установ, об’єктів критичної інфраструктури столиця не повинна скотитися в занепад. Київ має вистояти і жити!" - заявив мер.
Змінами до програми "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України" спрощено процедуру отримання часткової компенсації за переобладнання житла для людей з інвалідністю внаслідок війни.
Крім того, сьогодні Київрада збільшила видатки на виплати киянам, житло яких постраждало внаслідок російських обстрілів, в рамках програми "Турбота. Назустріч киянам".
А також запровадила нову одноразову допомогу цивільним, які отримали поранення внаслідок обстрілів, та членам родин загиблих.
Як відомо, у 2025 році Київ спрямував з міського бюджету понад 12 млрд грн на допомогу військовим, ветеранам та їх родинам. У 2024-му - майже 10 млрд гривень.
Крім того, на запит ветеранської спільноти столиця постійно запроваджує нові послуги. Наприклад, компенсацію на переоблаштування авто чи житла для ветеранів з інвалідністю, компенсацію за відпочинок, за заочну форму навчання в університетах тощо.