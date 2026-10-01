Київрада збільшила підтримку війська на 1,5 млрд грн: що передбачає рішення

Також Кличко дав доручення депутатським фракціям і виконавчому органу протягом місяця опрацювати питання і знайти оптимальні рішення щодо збільшення фінансування програми «Захисник Києва» в межах можливостей міського бюджету.

Мер Києва наголосив, що соціальна допомога та забезпечення життєдіяльності столиці також залишаються пріоритетами для міської влади.

"Ми повинні і допомагати армії, і забезпечувати життєдіяльність столиці. Без популізму і політичних гасел. Відповідально та ефективно. Бо в умовах постійних атак ворога, в умовах пошкоджень житла, соціальних установ, об’єктів критичної інфраструктури столиця не повинна скотитися в занепад. Київ має вистояти і жити!" - заявив мер.

Змінами до програми "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України" спрощено процедуру отримання часткової компенсації за переобладнання житла для людей з інвалідністю внаслідок війни.

Крім того, сьогодні Київрада збільшила видатки на виплати киянам, житло яких постраждало внаслідок російських обстрілів, в рамках програми "Турбота. Назустріч киянам".

А також запровадила нову одноразову допомогу цивільним, які отримали поранення внаслідок обстрілів, та членам родин загиблих.