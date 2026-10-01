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Киевсовет увеличил поддержку войска на 1,5 млрд грн: что предусматривает решение

19:14 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Бойко
Киевсовет увеличил поддержку войска на 1,5 млрд грн (фото: пресс-служба)

Киев увеличил поддержку военных еще на 1,5 млрд. гривен. Киевсовет проголосовал за внесение соответствующих изменений в бюджет столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Также Кличко поручил депутатским фракциям и исполнительному органу в течение месяца проработать вопросы и найти оптимальные решения по увеличению финансирования программы «Защитник Киева» в пределах возможностей городского бюджета.

Мэр Киева отметил, что социальная помощь и обеспечение жизнедеятельности столицы также остаются приоритетами для городских властей.

"Мы должны и помогать армии, и обеспечивать жизнедеятельность столицы. Без популизма и политических лозунгов. Ответственно и эффективно. Потому что в условиях постоянных атак врага, в условиях повреждений жилья, социальных учреждений, объектов критической инфраструктуры столица не должна скатиться в упадок. Киев должен выстоять и жить!" – заявил мэр.

Изменениями в программу "Поддержка киевлян - Защитников и Защитниц Украины" упрощена процедура получения частичной компенсации за переоборудование жилья для людей с инвалидностью в результате войны.

Кроме того, сегодня Киевсовет увеличил расходы на выплаты киевлянам, жилье которых пострадало в результате российских обстрелов, в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам".

А также ввела новую единовременную помощь гражданским, получившим ранения в результате обстрелов, и членам семей погибших.

Как известно, в 2025 году Киев направил из городского бюджета более 12 млрд грн на помощь военным , ветеранам и их семьям. В 2024-м – почти 10 млрд гривен.

Кроме того, по запросу ветеранского сообщества столица постоянно вводит новые услуги. Например, компенсацию на переустройство авто или жилья для ветеранов с инвалидностью, компенсацию за отдых, заочную форму обучения в университетах и т.д.

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