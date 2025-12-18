Київрада ухвалила бюджет столиці на 2026 рік, - Кличко

За його словами, бюджет столиці на 2026 рік запланований на рівні понад 106 млрд гривень. і він більший за стартовий бюджет цього року на 16 млрд гривень.

"І це в умовах, коли держава забирає у столиці до Держбюджету і 60% ПДФО, і так званий "військовий" ПДФО. І "заднім числом" цієї осені з бюджету столиці фактично вкрали ще 8 млрд грн коштів громади! Бюджет на 2026 рік збалансований. Проект готували таким чином, щоб фінансово забезпеченими були найважливіші сфери і проекти. Щоб ми могли і підтримувати життєдіяльність столиці, і надавати необхідні послуги мешканцям, і допомагати військовим та ветеранам", - заявив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що на сферу освіти в бюджеті передбачено майже 38 млрд гривень. Зокрема, з урахуванням зростання оплати праці педагогів та створення безпечного освітнього середовища (ремонти і будівництво укриттів, цифровізація тощо).

Видатки на транспорт складають понад 21 млрд гривень. З них 12 млрд гривень дотація за тарифи, які у кілька разів нижчі за собівартість, та перевезення пільговиків.

На житлово-комунальну сферу передбачено майже 7,5 млрд гривень. Це кошти на відновлення пошкоджених обстрілами об’єктів критичної інфраструктури та житла, на ремонти тепломереж, захист енергетичних обʼєктів тощо, повідомив мер.

На сферу медицини в бюджеті закладено 7,3 млрд гривень. Зокрема, на подальшу модернізацію лікарень та розвиток інфраструктури для реабілітації військових. На соціальний захист планується витратити майже 11 млрд гривень - на 1 млрд гривень більше, ніж у 2025-му.

"Соціальне навантаження на столицю збільшилося. Сьогодні в Києві мешкають 750 тисяч пенсіонерів, понад 160 тисяч людей з інвалідністю. Майже 100 тисяч ветеранів, і їх кількість постійно зростає. Більше 400 тисяч ВПО. Усі ці люди потребують соціальної підтримки від міста", - пояснив мер.

Він також повідомив, що на допомогу Силам оборони столиця попередньо передбачає не менше 2 млрд гривень, але протягом року ця сума традиційно зростатиме.

"Нагадаю, в бюджеті на цей рік ми попередньо планували 5 млрд гривень. На кінець цього року сума підтримки сягнула понад 12 млрд гривень. Тому і на 2026-й передбачена сума - не фінальна! Ми будемо шукати можливості для її збільшення і спрямовувати більше коштів на підтримку військових підрозділів. А також на виплати захисникам, захисницям та їх родинам. На житло та реабілітацію", - наголосив Кличко.

За програмою економічного і соціального розвитку на наступний рік майже 12,9 млрд гривень будуть спрямовані на реалізацію проектів розвитку в усіх сферах міського господарства.

"Наші захисники мають повернутися не в руїни, а в домівки, де їх чекають, за якими доглядають, де дбають про їхні сім’ї. І забезпечення життєдіяльності міста, утримання його інфраструктури - це сотні тисяч робочих місць. Працівники ЖКГ, дорожники, будівельники, медики, вчителі, бізнес - це люди, які працюють у місті, платять податки, живлячи економіку, та утримують свої сім’ї", - наголосив Віталій Кличко.