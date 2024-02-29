Київрада проголосувала за створення комісії з питань взаємодії з центральною владою

Київська міська рада створила тимчасову контрольну комісію з питань взаємодії органів місцевого самоврядування міста Києва із Верховною радою, Кабінетом міністрів, центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами. Рішення було прийнято на пленарному засіданні міськради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМДА .

Як зазначив співголова фракції "УДАР" Віталія Кличка у Київраді Дмитро Білоцерковець, тимчасову контрольну комісію створено для вивчення стану взаємодії щодо забезпечення державних гарантій і додаткових прав Київської міської ради, Київського міського голови, передбачених ЗУ "Про столицю України - місто-герой Київ".

"Говорячи простими словами, ми створюємо майданчик для комунікації та взаємодії центральної та міської влади на благо Києва. Важливо провести чесний діалог, зокрема про те, чому у столиці забирають найбільше податків, та коли парламент нарешті ухвалить довгоочікуваний законопроєкт щодо збереження культурної спадщини", - наголосив Білоцерковець.

Він також додав, що за результатами роботи комісії будуть напрацьовані пропозиції щодо покращення взаємодії органів місцевого самоврядування Києва з органами державної влади.

Раніше повідомлялося, що Верховна рада 22 лютого прийняла постанову про створення Тимчасової спеціальної комісії з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що ТСК у парламенті створили, "щоб продовжувати маніпулювати суспільством, розповсюджувати неправдиву інформацію та дискредитувати столичну владу".