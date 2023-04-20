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Київрада підтримала проект "УДАРу" Кличка щодо захисту пагорбів Дніпра

Фото: Київрада підтримала проект "УДАРу" Кличка щодо захисту пагорбів Дніпра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Київська міська рада на сьогоднішньому засіданні підтримала проект рішення про розірвання договору оренди двох ділянок на Володимирському узвозі з компанією, пов’язаною з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співголову фракції "УДАР Віталія Кличка" у Київраді Дмитра Білоцерковця у Facebook.

"Захистили пагорби Дніпра від забудови російського бізнесу - це якщо коротко про сьогоднішнє засідання Київської міської ради. Сесійна зала підтримала проект рішення мого авторства, і ми розірвали договори оренди земельних ділянок на Володимирському узвозі №4 та №6 із забудовником, пов’язаним з Росією. Російським забудовникам не місце в Києв", - заявив Білоцерковець.

За його словами, ці ділянки було передано в оренду для забудови ще у 2003 та 2004 роках.

"Місто передало ці ділянки в оренду забудовнику, який цього року активізував спроби їх забудувати. Попри те, що ділянки знаходяться в буферній зоні Софіївського собору та Києво-Печерської Лаври. Згодом стало відомо, що орендатор пов’язаний з країною-агресором Росією. Місто не могло це ігнорувати та оперативно захистило пагорби Дніпра від забудови, зберігши автентичність столиці", - зазначив Білоцерковець.

Він також продемонстрував на фото, про які ділянки йдеться і як вони могли виглядати після забудови.

Нагадаємо, раніше Білоцерковець повідомляв, що виконавча служба погрожувала міській владі кримінальною відповідальністю за невидачу містобудівних умов та обмежень і тим самим фактично допомагала орендарю, пов’язаному з країною-агресором.

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