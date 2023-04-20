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Киевсовет поддержал проект "УДАРа" Кличко по защите склонов Днепра

Фото: Киевсовет поддержал проект "УДАРа" Кличко по защите склонов Днепра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Киевский городской совет на сегодняшнем заседании поддержал проект решения о расторжении договора аренды двух участков на Владимирском спуске с компанией, связанной с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сопредседателя фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете Дмитрия Белоцерковца в Facebook .

"Защитили склоны Днепра от застройки российского бизнеса - это кратко о сегодняшнем заседании Киевского городского совета. Сессионный зал поддержал проект решения моего авторства, и мы расторгли договоры аренды земельных участков на Владимирском спуске №4 и №6 с застройщиком, связанным с Россией. Российским застройщикам не место в Киеве", - заявил Белоцерковец.

По его словам, эти участки были переданы в аренду для застройки еще в 2003 и 2004 годах.

"Город передал эти участки в аренду застройщику, который в этом году активизировал попытки их застроить. Несмотря на то, что участки находятся в буферной зоне Софиевского собора и Киево-Печерской Лавры. Впоследствии стало известно, что арендатор связан со страной-агрессором россией. Город не мог это игнорировать и оперативно защитил холмы Днепра от застройки, сохранив аутентичность столицы", - отметил Белоцерковец.

Он также продемонстрировал на фото, о каких участках идет речь и как они могли выглядеть после застройки.

Напомним, ранее Белоцерковец сообщал, что исполнительная служба угрожала городским властям уголовной ответственностью за невыдачу градостроительных условий и ограничений и тем самым фактически помогала арендатору, связанному со страной-агрессором.

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