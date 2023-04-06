Київрада за ініціативи "Слуги народу" може "виселити" посольство РФ

Київська міська рада за ініціативи "Слуги народу" може забрати земельну ділянку у посольства росії, що розташоване за адресою Повітрофлотський проспект, 27 у Солом’янському районі столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на депутата від фракції "Слуга народу" в Київській міській раді Лілію Пашинну.
"Наша фракція ініціювала розірвання договору оренди землі, наданої посольству РФ, і буде ініціювати націоналізацію приміщення посольства РФ", - сказала вона.
Пашинна нагадала, що таке рішення обумовлене заявою МЗС України про розірвання дипломатичних відносин з РФ, а також повномасштабним вторгненням росії до України.
"Це важливе та вкрай актуальне сьогодні рішення. Ми не повинні створювати умови для функціонування інституцій країни-агресора місті Києві", - наголосила голова партії СН Олена Шуляк.
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