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Киевсовет по инициативе "Слуги народа" может "выселить" посольство РФ

Фото: Киевсовет по инициативе "Слуги народа" может "выселить" посольство РФ (facebook.com/RusEmbassyUkraine)
Автор: Артем Горовенко

Киевский городской совет по инициативе "Слуги народа" может забрать земельный участок у посольства России, расположенного по адресу Воздухофлотский проспект, 27 в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на депутата от фракции "Слуга народа" в Киевском городском совете Лилию Пашинную.

"Наша фракция инициировала расторжение договора аренды земли, предоставленной посольству РФ, и будет инициировать национализацию помещения посольства РФ", - сказала она.

Пашинная напомнила, что такое решение обусловлено заявлением МИД Украины о расторжении дипломатических отношений с РФ, а также полномасштабным вторжением России в Украину.

"Это важное и крайне актуальное сегодня решение. Мы не должны создавать условия для функционирования институтов страны-агрессора в Киеве", - подчеркнула председатель партии СН Елена Шуляк.

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