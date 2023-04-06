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Київрада за ініціативи "Слуги народу" може "виселити" посольство РФ

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Четвер 06 квітня 2023 19:46
Київрада за ініціативи "Слуги народу" може "виселити" посольство РФ Фото: Київрада за ініціативи "Слуги народу" може "виселити" посольство РФ (facebook.com/RusEmbassyUkraine)
Автор: Артем Горовенко

Київська міська рада за ініціативи "Слуги народу" може забрати земельну ділянку у посольства росії, що розташоване за адресою Повітрофлотський проспект, 27 у Солом’янському районі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на депутата від фракції "Слуга народу" в Київській міській раді Лілію Пашинну.

"Наша фракція ініціювала розірвання договору оренди землі, наданої посольству РФ, і буде ініціювати націоналізацію приміщення посольства РФ", - сказала вона.

Пашинна нагадала, що таке рішення обумовлене заявою МЗС України про розірвання дипломатичних відносин з РФ, а також повномасштабним вторгненням росії до України.

"Це важливе та вкрай актуальне сьогодні рішення. Ми не повинні створювати умови для функціонування інституцій країни-агресора місті Києві", - наголосила голова партії СН Олена Шуляк.

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