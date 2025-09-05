Київрада буде просити Зеленського звільнити голову Деснянської РДА: деталі скандала

Депутати Київської міської ради на найближчому пленарному засіданні планують звернутися до президента України та Першої леді з вимогою звільнення голови Деснянської РДА після застосування ним фізичної сили до депутатки Ганни Старостенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення , яке підписали депутати Київради Дмитро Білоцерковець, Олександр Бродський, Владислав Андронов, Леонід Ємець, Мирослава Смірнова, Катерина Кириченко, Зоя Ярош та Михайло Іщенко.

"Такі дії голови Деснянської РДА, за їх словами, мають ознаки зловживання владою та перевищення повноважень і є несумісними зі статусом публічного службовця.

"Напад на депутатку - це напад на весь депутатський корпус і громаду столиці, яку ми представляємо. У зв’язку з цим Київрада звернеться до Президента з вимогою негайного звільнення голови РДА", - зазначають депутати у зверненні.

Окреме звернення також адресоване Першій леді України Олені Зеленській із проханням "підтримати позицію щодо недопущення насильства в політиці та забезпечення рівних прав і поваги до жінок у владі".

Депутати Київради також наголосили, що перебування Максима Бахматова, який побив жінку, на посаді голови РДА дискредитує органи державної влади та особисто Президента, який його призначив.