ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Киевсовет будет просить Зеленского уволить главу Деснянской РГА: детали скандала

Киев, Пятница 05 сентября 2025 16:11
UA EN RU
Киевсовет будет просить Зеленского уволить главу Деснянской РГА: детали скандала Фото: глава Деснянской РГА Максим Бахматов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Депутаты Киевского городского совета на ближайшем пленарном заседании планируют обратиться к президенту Украины и Первой леди с требованием увольнения главы Деснянской РГА после применения им физической силы к депутату Анне Старостенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение, которое подписали депутаты Киевсовета Дмитрий Белоцерковец, Александр Бродский, Владислав Андронов, Леонид Емец, Мирослава Смирнова, Екатерина Кириченко, Зоя Ярош и Михаил Ищенко.

"Такие действия главы Деснянской РГА, по их словам, имеют признаки злоупотребления властью и превышения полномочий и несовместимы со статусом публичного служащего.

"Нападение на депутата - это нападение на весь депутатский корпус и общину столицы, которую мы представляем. В связи с этим Киевсовет обратится к Президенту с требованием немедленного увольнения главы РГА", - отмечают депутаты в обращении.

Отдельное обращение также адресовано Первой леди Украины Елене Зеленской с просьбой "поддержать позицию по недопущению насилия в политике и обеспечению равных прав и уважения к женщинам во власти".

Депутаты Киевсовета также отметили, что пребывание Максима Бахматова, который избил женщину, на должности главы РГА дискредитирует органы государственной власти и лично президента, который его назначил.

Детали инцидента

Напомним, 27 августа в помещении Деснянской РГА ее глава Максим Бахматов во время своего публичного отчета избил депутата Киевсовета Анну Старостенко из-за того, что она подошла к микрофону и хотела взять слово.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Офис президента дать оценку члену своей команды, а правоохранителей - квалифицировать действия этого чиновника по закону.

Партия "УДАР Виталия Кличко", от которой баллотировалась в Киевсовет Анна Старостенко, требует немедленного увольнения Бахматова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Районная государственная администрация
Новости
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России