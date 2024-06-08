У "Київпастрансі" не вистачає до 30% працівників. Кого шукають найбільше

Дефіцит кадрів у "Київпастрансі". Кого найбільше не вистачає

У комунальному підприємстві "Київпастранс" виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій, йдеться у відповіді на запит РБК-Україна.

"Відсоток нестачі кадрів сягає вже 27%. Зокрема, підприємство потребує слюсарів з ремонту рухомого складу та колісних транспортних засобів. Окрема потреба є у водіях автотранспортних засобів категорії "D" та "DE" (перевезення пасажирів громадського транспорту), досвід роботи яких відповідно до цих категорій становить від 2 років", – зазначають у підприємстві.

Наразі на підприємстві відкрито понад 1500 вакансій за різними напрямами, зокрема:

контролер пасажирського транспорту;

електрогазозварник;

механік автомобільної колони;

майстер із щоденного технічного обслуговування;

токар;

акумуляторник;

монтер колії;

механізатор;

машиніст автовишки та автогідропідіймача;

електомонтер контактної мережі (4, 5, 6 розряд);

електромонтер з випробувань та вимірювань (5 розряд).

"Так, за останні роки через масову міграцію, мобілізацію та інші процеси в країні, дефіцит співробітників посилився. Скорочення штату працівників не могло не позначитись на роботі підприємства. Однак наразі підприємство здатне обслуговувати наявний рухомий склад та інфраструктуру", – коментує "Киїпастранс".