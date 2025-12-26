ua en ru
У "Київміськбуді" завершили докапіталізацію та оновили керівний склад, - КМДА

Київ, П'ятниця 26 грудня 2025 14:07
У "Київміськбуді" завершили докапіталізацію та оновили керівний склад, - КМДА
Автор: Юлія Бойко

Будівельна компанія "Київміськбуд" завершує процедуру докапіталізації, оновила керівний склад і переходить до наступного етапу антикризового плану.

Як пише РБК-Україна, про це повідомляється на сайті КМДА.

"Завдяки підтримці Київради, КМДА та київського міського голови, підприємство ПрАТ "ХК "Київміськбуд" отримало докапіталізацію в розмірі 2,56 млрд грн і переходить до наступного етапу антикризового плану", - йдеться у повідомленні.

Також посилено наглядову раду ПрАТ "ХК "Київміськбуд". Новим головою наглядової ради холдингу став в. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв. Головою правління призначено Валерія Засуцького, фахового будівельника.

"Ці кроки необхідні для подальшої реалізації антикризового плану компанії у 2026 році, зокрема: стабілізації фінансового стану компанії, встановлення більш прозорої комунікації та продуктивної співпраці з інвесторами, поетапного відновлення будівництва на об’єктах компанії", - наголошують в КМДА.

Крім того, посилено комунікацію з урядом щодо вирішення питання компенсації ПрАТ "ХК "Київміськбуд" грошових коштів у сумі 2,28 млрд грн за передані компанії об’єкти "Укрбуду".

"У "Київміськбуді" активно працюють над тим, щоб 2026 рік став для інвесторів роком позитивних зрушень і помітних результатів", - зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на вимогу мера міста Віталія Кличка було проведено аудит діяльності ПрАТ "ХК "Київміськбуд" із залученням провідних міжнародних аудиторських фірм. Також було розроблено план оновлення компанії.

"Ключове завдання - щоб інтереси інвесторів були дотримані і оновлене підприємство виконало свої зобовʼязання перед ними", - наголошував Віталій Кличко.

Дофінансування "Київміськбуду": що відомо

Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року Київська міська рада підтримала рішення про збільшення статутного капіталу ПрАТ "ХК "Київміськбуд" для стабілізації фінансового становища компанії шляхом додаткової емісії та придбання акцій на суму понад 2,5 млрд грн.

Цьому передував мітинг інвесторів "Київміськбуду", які вимагали від КМДА докапіталізувати компанію та добудувати житло, якого чекають близько 40 тисяч сімей.

