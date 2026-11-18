Які мости відкриті

Північним мостом в обох напрямках їздять автобуси № 21, 73, 101 і 114, тролейбуси та спецтранспорт. Легковикам і транзитним вантажівкам проїзд закритий.

Південним мостом можна їхати лише з лівого берега на правий. Там пропускають автівки масою до 10 тонн і громадський транспорт до 18 тонн. Це автобуси № 22-ТД, 22-ТЛ і 91-Т.

Міст Метро та Дарницький міст відкриті для авто. На мосту Патона працює реверсна смуга. З 06:00 до 16:00 вона веде до правого берега, а з 16:00 до опівночі - до лівого.

Метро та електричка

На зеленій лінії метро поїзди між берегами не ходять. Вони курсують окремо: від "Сирця" до "Видубичів" і від "Осокорків" до "Червоного хутора".

З 18 до 20 листопада міська електричка щодня робитиме по 16 додаткових рейсів між Почайною, Дарницею та Видубичами. Вісім рейсів призначили на ранкові години пік і вісім - на вечірні.

Нагадаємо, у ніч на 17 листопада російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами.

Після цього закрили Південний і Північний мости, а на інших переправах ввели тимчасові обмеження.