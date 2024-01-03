Київ зранку замітає снігом. Поліція дала поради водіям та пішоходам

У Києві від ранку середи, 3 січня сніжить. В поліції дали поради для водіїв та пішоходам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
"Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення дорожнього руху на окремих ділянках доріг і вулиць. Тож закликаємо усіх учасників дорожнього руху бути уважними та дотримуватися наших порад", - кажуть в поліції.
Водії
Пішоходи
У січні 2024 року в Україні середня місячна температура прогнозується в межах 0...-4 градусів морозу, в Закарпатті, Криму, Одеській та Херсонській областях 0...+2 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.
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