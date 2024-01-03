Киев с утра заметает снегом. Полиция дала советы водителям и пешеходам

В Киеве с утра среды, 3 января, снежит. В полиции дали советы водителям и пешеходам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
"Такие погодные условия могут привести к усложнению дорожного движения на отдельных участках дорог и улиц. Поэтому призываем всех участников дорожного движения быть внимательными и следовать нашим советам", - говорят в полиции.
Водители
Пешеходы
В январе 2024 года в Украине средняя месячная температура прогнозируется в пределах 0....-4 градусов мороза, в Закарпатье, Крыму, Одесской и Херсонской областях 0....+2 градусов тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше нормы.
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