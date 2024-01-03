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Киев с утра заметает снегом. Полиция дала советы водителям и пешеходам

Фото: Киев 3 января заметает снегом (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве с утра среды, 3 января, снежит. В полиции дали советы водителям и пешеходам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

"Такие погодные условия могут привести к усложнению дорожного движения на отдельных участках дорог и улиц. Поэтому призываем всех участников дорожного движения быть внимательными и следовать нашим советам", - говорят в полиции.

Водители

  • проверяйте состояние автомобиля перед началом движения;
  • не выезжайте на летней или лысой резине, ведь такой поступок не могут оправдать ни обстоятельства, ни серьезный стаж вождения;
  • избегайте резких маневров и следите за другими участниками движения;
  • соблюдайте безопасную дистанцию и интервал;
  • помните о скоростном режиме;
  • у пешеходных переходов и образовательных заведений максимально снижайте скорость.

Пешеходы

  • переходите проезжую часть только в разрешенном месте и не забывайте использовать световозвращающие элементы;
  • при чрезвычайной ситуации звоните на номер 112 или сообщайте аварийные службы.

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В январе 2024 года в Украине средняя месячная температура прогнозируется в пределах 0....-4 градусов мороза, в Закарпатье, Крыму, Одесской и Херсонской областях 0....+2 градусов тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше нормы.

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