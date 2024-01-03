Київ зранку замітає снігом. Поліція дала поради водіям та пішоходам
Фото: Київ 3 січня замітає снігом (Getty Images)
У Києві від ранку середи, 3 січня сніжить. В поліції дали поради для водіїв та пішоходам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
"Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення дорожнього руху на окремих ділянках доріг і вулиць. Тож закликаємо усіх учасників дорожнього руху бути уважними та дотримуватися наших порад", - кажуть в поліції.
Водії
- перевіряйте стан автомобіля перед початком руху;
- не виїжджайте на літній або лисій гумі, адже такий вчинок не можуть виправдати ні обставини, ні серйозний стаж водіння;
- уникайте різких маневрів та слідкуйте за іншими учасниками руху;
- тримайте безпечну дистанцію та інтервал;
- пам’ятайте про швидкісний режим;
- біля пішохідних переходів та освітніх закладів максимально знижуйте швидкість.
Пішоходи
- переходьте проїзну частину лише в дозволеному місці та не забувайте використовувати світлоповертальні елементи;
- у разі надзвичайної ситуації телефонуйте на номер 112 або повідомляйте аварійні служби.
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