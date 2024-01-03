Київ зранку замітає снігом. Поліція дала поради водіям та пішоходам

У Києві від ранку середи, 3 січня сніжить. В поліції дали поради для водіїв та пішоходам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва .

"Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення дорожнього руху на окремих ділянках доріг і вулиць. Тож закликаємо усіх учасників дорожнього руху бути уважними та дотримуватися наших порад", - кажуть в поліції.

Водії

перевіряйте стан автомобіля перед початком руху;

не виїжджайте на літній або лисій гумі, адже такий вчинок не можуть виправдати ні обставини, ні серйозний стаж водіння;

уникайте різких маневрів та слідкуйте за іншими учасниками руху;

тримайте безпечну дистанцію та інтервал;

пам’ятайте про швидкісний режим;

біля пішохідних переходів та освітніх закладів максимально знижуйте швидкість.

Пішоходи

переходьте проїзну частину лише в дозволеному місці та не забувайте використовувати світлоповертальні елементи;

у разі надзвичайної ситуації телефонуйте на номер 112 або повідомляйте аварійні служби.

Погода в Україні в січні 2024

У січні 2024 року в Україні середня місячна температура прогнозується в межах 0...-4 градусів морозу, в Закарпатті, Криму, Одеській та Херсонській областях 0...+2 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.