Киев с утра заметает снегом. Полиция дала советы водителям и пешеходам
Фото: Киев 3 января заметает снегом (Getty Images)
В Киеве с утра среды, 3 января, снежит. В полиции дали советы водителям и пешеходам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
"Такие погодные условия могут привести к усложнению дорожного движения на отдельных участках дорог и улиц. Поэтому призываем всех участников дорожного движения быть внимательными и следовать нашим советам", - говорят в полиции.
Водители
- проверяйте состояние автомобиля перед началом движения;
- не выезжайте на летней или лысой резине, ведь такой поступок не могут оправдать ни обстоятельства, ни серьезный стаж вождения;
- избегайте резких маневров и следите за другими участниками движения;
- соблюдайте безопасную дистанцию и интервал;
- помните о скоростном режиме;
- у пешеходных переходов и образовательных заведений максимально снижайте скорость.
Пешеходы
- переходите проезжую часть только в разрешенном месте и не забывайте использовать световозвращающие элементы;
- при чрезвычайной ситуации звоните на номер 112 или сообщайте аварийные службы.
Погода в Украине в январе 2024
В январе 2024 года в Украине средняя месячная температура прогнозируется в пределах 0....-4 градусов мороза, в Закарпатье, Крыму, Одесской и Херсонской областях 0....+2 градусов тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше нормы.
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