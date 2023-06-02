ua ru
Пт, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Київ знову в епіцентрі. У Повітряних силах розповіли, звідки летіли ракети та дрони під час атаки

Новость на русском →
П'ятниця 02 червня 2023 08:50
Київ знову в епіцентрі. У Повітряних силах розповіли, звідки летіли ракети та дрони під час атаки Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові використовували ракети та дрони під час сьогоднішньої атаки по Україні. В епіцентрі обстрілу знову опинився Київ та область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"ППО відпрацювала в центрі країни. Епіцентром атак знову був Київ та Київщина. Попередньо, всі цілі було збито", - сказав він.

Ігнат повідомив, що російські окупанти запустили крилаті ракети з Каспійського напрямку близько 3:00 ночі. Водночас дрони летіли з півдня, використовуючи рельєф місцевості.

Нічна атака по Україні

Сьогодні вночі росіяни вкотре атакували Київ. За інформацією КМВА, пуски ракет здійснили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Синхронно з ними загарбники використовували дрони.

У прокуратурі повідомили, що через обстріл Київської області постраждала 11-річна дитина та 68-річний чоловік, якого госпіталізували. Також було пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та автомобілі мешканців.

За інформацією Генштабу, окупанти задіяли для ударів 15 крилатих ракет і 18 "Шахедів". При чому всі повітряні цілі були знищені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Воздушные силы Украины Війна Росії проти України Київ
NEWS
Київ знову в епіцентрі. У Повітряних силах розповіли, звідки летіли ракети та дрони під час атаки
Київ знову в епіцентрі. У Повітряних силах розповіли, звідки летіли ракети та дрони під час атаки
DAILY
Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області