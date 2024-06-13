UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Київ збільшує підтримку захисників ще на мільярд гривень, - Кличко

Фото: Віталій Кличко (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Київрада на сьогоднішній сесії виділить ще 1 млрд грн на підтримку сил безпеки та оборони. Таким чином загалом допомога захисникам з бюджету столиці становитиме цього року вже 7,5 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва.

"Сьогодні Київрада збільшить фінансування програм, повʼязаних з підтримкою сил оборони та безпеки. Ще на 1 млрд гривень. Із них 800 млн - за міською програмою "Захисник Києва", решта - на соціальну підтримку бійців та їх родин, реабілітацію ветеранів. Нагадаю, цього року на допомогу нашим захисникам столиця виділила з бюджету 6,5 млрд гривень. Тобто, вже загалом 7,5 млрд грн", - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що окрім бюджетної допомоги військовим  Київ залучає також благодійну допомогу - дрони, системи РЕБ, необхідне бійцям спорядження. І зразу передає все на фронт.

 

Раніше повідомлялося, що минулого року Київ спрямував на підтримку ЗСУ 10% свого бюджету – понад 7 мільярдів гривень. Крім того, столиця надавала соціальну допомогу військовослужбовцям та їхнім сім’ям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВіталий Кличко