RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киев увеличивает поддержку защитников еще на миллиард гривен - Кличко

Фото: Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Киевсовет на сегодняшней сессии выделит еще 1 млрд грн в поддержку сил безопасности и обороны. Таким образом, в целом помощь защитникам из бюджета столицы будет составлять в этом году уже 7,5 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева.

"Сегодня Киевсовет увеличит финансирование программ, связанных с поддержкой сил обороны и безопасности. Еще на 1 млрд гривен. Из них 800 млн – по городской программе "Защитник Киева", остальные – на социальную поддержку бойцов и их семей, реабилитацию ветеранов. Напомню, этого года на помощь нашим защитникам столица выделила из бюджета 6,5 млрд гривен.

Мэр Киева отметил, что кроме бюджетной помощи военным Киев привлекает благотворительную помощь - дроны, системы РЭБ, необходимое бойцам снаряжение. И сразу передает все на фронт.

 

Ранее сообщалось, что в прошлом году Киев направил в поддержку ВСУ 10% своего бюджета – более 7 миллиардов гривен. Кроме того, столица оказывала социальную помощь военнослужащим и их семьям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВиталий Кличко