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Київ збільшить допомогу військовим на будівництво фортифікаційних споруд та дрони, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

На сьогоднішньому засіданні Київської міської ради розглядатимуться проекти рішень щодо збільшення підтримки військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Головні питання сьогоднішнього засідання Київради - наші підтримка та допомога українським захисникам. Маємо ухвалити зміни до бюджету і програми соціально-економічного розвитку столиці, що стосуються виділення коштів силам безпеки та оборони. А саме - за міською цільовою програмою "Захисник Києва" виділимо 800 мільйонів гривень на спорудження фортифікаційних споруд та на нагальні потреби, з якими звертаються до нас військові підрозділи, зареєстровані в Києві", - повідомив  Кличко.

Також він заявив, що ініціює збільшення видатків з бюджету столиці на дрони та засоби антидронові засоби.

"Окремо я внесу правку під час розгляду змін до бюджету про наступне. Щоб ми передали  з бюджету столиці, додатково - у вигляді субвенції Міністерству оборони, Генштабу, нашим військовим, 300 мільйонів гривень. Виділимо ці кошти на закупівлю дронів, засобів радіоелектронної боротьби та інше найнеобхідніше українським бійцям на передовій", - наголосив мер Києва.

За законом, Київ може виділяти кошти напряму лише тим підрозділам, які зареєстровані в столиці. А Міноборони, отримавши ці гроші, зможе закупити необхідне різним підрозділам, знаючи їх потреби, зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що за ініціативи Віталія Кличка допомогу ЗСУ з бюджету Києва збільшено до 5 млрд грн. Ще понад 500 млн передбачено в столичному бюджеті на матеріальну допомогу захисникам та членам їхніх родин.

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Виталий КимКиїврада