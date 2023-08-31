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Киев увеличит помощь военным на строительство фортификационных сооружений и дроны, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

На сегодняшнем заседании Киевского городского совета будут рассмотрены проекты решений по увеличению поддержки военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Главные вопросы сегодняшнего заседания Киевсовета - наши поддержка и помощь украинским защитникам. Должны быть приняты изменения в бюджет и программу социально-экономического развития столицы, касающиеся выделения средств силам безопасности и обороны. А именно - по городской целевой программе «Защитник Киева» выделим 800 миллионов гривен на сооружение фортификационных сооружений и насущные потребности, с которыми обращаются к нам военные подразделения, зарегистрированные в Киеве", - сообщил Кличко.

Также он заявил, что инициирует увеличение расходов из бюджета столицы на дроны и антидроновые средства.

"Отдельно я внесу правку при рассмотрении изменений в бюджет о следующем. Чтобы мы передали из бюджета столицы, дополнительно – в виде субвенции Министерству обороны, Генштабу, нашим военным, 300 миллионов гривен. Выделим эти средства на закупку дронов, средств радиоэлектронной борьбы и другое самое необходимое украинским бойцам на передовой", - подчеркнул мэр Киева.

По закону Киев может выделять средства напрямую только тем подразделениям, которые зарегистрированы в столице. А Минобороны, получив эти деньги, сможет закупить необходимое разным подразделениям, зная их потребности, отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что по инициативе Виталия Кличко помощь ВСУ из бюджета Киева увеличена до 5 млрд грн. Еще более 500 млн предусмотрено в столичном бюджете на материальную помощь защитникам и членам их семей.

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Виталий КимКиевсовет