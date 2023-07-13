Киев завтра накроет гроза со шквальным ветром

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

Синоптики предупреждают, что завтра днем в Киеве ожидается ливень и гроза, а также ветер с порывами до 15-20 м/с.

Жителям столицы советуют во время сильного ветра держаться подальше от щитов, линий электропередачи и деревьев. Также киевлян призывают не парковать возле них авто.

В случае подтоплений дорог и тротуаров в Киеве следует обращаться в диспетчерскую "Киевавтодора" по номеру: 0442847419.

Если упало дерево или сломались ветки, следует обратиться в "Киевзеленстрой": 0442724018. Также при падении деревьев можно вызвать спасателей по номеру 101 или по телефону 0444303713. При травмировании людей звоните по телефону 103.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, завтра по всей Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами, в некоторых областях на севере и востоке возможны ливни. Синоптики предупреждают, что на левобережной части Украины может быть град.

При этом жара немного спадет. Столбики термометров днем покажут +20 +25 градусов, а на Закарпатье и на юге +26 +31.

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