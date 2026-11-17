Перекриті Північний та Південний мости

Мер столиці оприлюднив відео з Північного мосту, який вночі, разом з Південним мостом, опинилися під ворожою атакою.

За словами Віталія Кличка, наразі фахівці обстежують Північний та Південний мости, щоб визначити ступінь пошкоджень споруд.

"Після висновків спеціалістів будемо розуміти, коли зможемо відкрити рух цими мостами", - повідомив мер.

За даними КМДА, маршрути громадського транспорту, які раніше курсували Північним та Південним мостами, тимчасово змінено - тепер їх спрямовано в об'їзд через Подільський мостовий перехід.

Зміни в русі метро

У Київському метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів на "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" - "Червоний хутір".

Наразі поїзди курсують лише підземною ділянкою між станціями "Сирець" - "Видубичі". Про подальше відновлення руху в підземці повідомлять додатково.

Затори на лівому березі

Через перекриття ключових переправ лівий берег Києва скували величезні затори - колони автомобілів стоять у напрямку правого берега.

За словами очевидців, рух ускладнений або повністю зупинився на таких ділянках: