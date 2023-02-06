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Київ засипало снігом, на дорогах ожеледиця. Водіїв просять без потреби не виїжджати

Фото: Київ засипало снігом, на дорогах ожеледиця (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку у понеділок, 6 лютого, Київ засипало снігом, на дорогах ожеледиця. Водіїв просять без потреби не виїжджати та не заважати роботі спецтехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

"Без потреби не виїжджайте на вулиці Києва і не паркуйте автівки обабіч доріг та вулиць. Ще раз закликаємо киян та гостей міста бути свідомими і не заважати роботі спецтехніки", - йдеться в повідомленні.

Як додають в КМВА, станом на 08:30 на вулиці Києва виведено 103 одиниці комунальної спецтехніки.

"Сніг прибирають понад 3,5 тисячі комунальників. Зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки інтенсивно обробляються протиожеледними засобами", - додали в адміністрації.

Як повідомлялось, у Карпатах вдарив сильний мороз, а видимість погіршилася через туман. Українців закликають утриматися від походу в гори.

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