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Київ засипає снігом: водіїв закликають не виїжджати без потреби

Фото: Київ засипає снігом (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 7 грудня, в Києві йде рясний сніг. Водіїв просять не виїжджати без потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Без потреби не виїжджайте на вулиці Києва і не паркуйте автівки обабіч доріг та вулиць", - йдеться в повідомленні.

Як кажуть в КМВА, станом на 10:00 на вулиці Києва виведено 167 одиниць комунальної спецтехніки.

"Сніг прибирають понад 3,5 тисячі комунальників. Зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки інтенсивно обробляються протиожеледними засобами. Ще раз закликаємо киян та гостей міста бути свідомими і не заважати роботі спецтехніки", - просять у відомстві.

Як повідомлялось, сьогодні, 7 грудня, у більшості регіонів України очікується сніг та дощ. Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах та пориви вітру.

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