Киев засыпает снегом: водителей призывают не выезжать без необходимости

В среду, 7 декабря, в Киеве идет обильный снег. Водителей просят не уезжать без надобности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА .

"Без нужды не выезжайте на улицы Киева и не паркуйте автомобили по обе стороны дорог и улиц", - говорится в сообщении.

Как говорят в КГВА, по состоянию на 10:00 на улицы Киева выведено 167 единиц коммунальной спецтехники.

"Снег убирают более 3,5 тысяч коммунальщиков. Остановки общественного транспорта, пути, тротуары, велодорожки интенсивно обрабатываются противогололедными средствами. Еще раз призываем киевлян и гостей города быть сознательными и не мешать работе спецтехники", - просят в ведомстве.