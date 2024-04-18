Київ запропонував передати Гостиний двір у власність громади

Столичний Гостиний двір потребує невідкладного завершення протиаварійних робіт. Київська влада пропонує передати пам'ятку в комунальну власність, бо у держави коштів на порятунок Гостиного двору немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Київської міської ради Ганну Старостенко.

Це підтвердив і в.о. міністра культури та інформполітики Ростислав Карандєєв на виїзній нараді. На нараді були присутні заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, директора Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова та гендиректор Музею історії Києва Діана Попова.

"Мер Києва Віталій Кличко та Київська міська рада неодноразово зверталися до Кабінету міністрів щодо передачі Гостиного двору у комунальну власність, аби мати змогу проводити необхідні роботи з його порятунку. Гостиний двір є домінантою Контрактової площі та має знову стати окрасою стародавнього Подолу! Впевнена, на цьому місці має бути створений унікальний музейно-виставковий простір, де б розмістився Музей Києва, який багато років тому держава виселила з Кловського палацу", - заявила Ганна Старостенко.

В. о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявив, що зараз держава не може виділяти гроші на порятунок Гостиного двору.

"Реставраційні роботи у Гостиному дворі можливі лише після завершення війни. Проте ми не маємо втратити цей об'єкт. Маємо зберегти нашу культурну спадщину, ідентичність, духовність. Ми повинні знайти спосіб зберегти цю унікальну пам'ятку", - заявив Карандєєв.

Директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова наголосила на значенні Гостиного двору для Києва та всієї України.

"Сьогодні, коли наша країна бореться за свободу та незалежність, відродження Гостиного двору набуває нового значення. Його історія сягає далекого 1813 року. Зберігаючи Гостиний, ми зберігаємо пам’ять про наше місто і країну. Показуємо світу, що Україна - це земля багатої культури та історії. Саме тут, у цій величній будівлі, має бути створено "Київський Лувр" - скарбницю української і світової культури, де кияни та гості столиці зможуть насолодитися мистецтвом і красою. Він стане символом нашого міста, символом незламного духу українського народу і нашої європейської ідентичності", - сказала Марина Соловйова.

Як відомо, Гостиний двір є пам’яткою національного значення, відповідно до постанови Кабміну № 506 від 19 травня 2021 року.

За даними КМДА, згідно з проєктно-кошторисною документацією, протиаварійні та консерваційні роботи були оцінені в 33 млн грн за цінами 2021 року. На сьогодні виконано 50% консерваційних робіт, при цьому Міністерство культури профінансувало лише 9 млн грн.