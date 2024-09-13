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Київ запропонував партнерам закуповувати для України її ж зброю, - Сибіга

Фото: глава МЗС України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Кот, Каріна Левицька

Київ запропонував партнерам закуповувати для України зброю українського виробництва. Робота в цьому напрямку вже ведеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міністерства закордонних справ України Андрія Сибіги на пресконференції.

"Ми також обговорили можливість закупівлі Литвою української зброї для потреб збройних сил України  Робота в цьому напрямку вже ведеться і буде продовжуватися", - пояснив міністр.

Він також нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення українське оборонне виробництво зросло в 6 разів.

"Ми звертаємося з проханням до наших партнерів, напряму закуповувати зброю в українських виробників. Це також і про економію коштів для наших союзників. Це також про економію часу.  А часом наша зброя, вона переважає, якщо порівнювати інші зразки іноземні", - підкреслив Сибіга.

Він наголосив, що саме такий варіант озброєння армії наразі просуватиме Україна.

Виготовлення зброї в Україні

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Україна почала активно працювати над виготовленням власної зброї. Серед українських виробів вже є дрони та навіть ракета. Зокрема в День незалежності, Україна вперше застосувала нову ракету-дрон "Паляниця".

Це зброя українського виробництва, яка вже показала себе на полі бою.

Президент України Володимир Зеленский наголосив, що нова вітчизняна ракета "Паляниця" - це спосіб України діяти, поки деякі партнери гальмують з рішеннями.

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