Київ запропонував партнерам закуповувати для України її ж зброю, - Сибіга

Київ запропонував партнерам закуповувати для України зброю українського виробництва. Робота в цьому напрямку вже ведеться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міністерства закордонних справ України Андрія Сибіги на пресконференції.
"Ми також обговорили можливість закупівлі Литвою української зброї для потреб збройних сил України Робота в цьому напрямку вже ведеться і буде продовжуватися", - пояснив міністр.
Він також нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення українське оборонне виробництво зросло в 6 разів.
"Ми звертаємося з проханням до наших партнерів, напряму закуповувати зброю в українських виробників. Це також і про економію коштів для наших союзників. Це також про економію часу. А часом наша зброя, вона переважає, якщо порівнювати інші зразки іноземні", - підкреслив Сибіга.
Він наголосив, що саме такий варіант озброєння армії наразі просуватиме Україна.
Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Україна почала активно працювати над виготовленням власної зброї. Серед українських виробів вже є дрони та навіть ракета. Зокрема в День незалежності, Україна вперше застосувала нову ракету-дрон "Паляниця".
Це зброя українського виробництва, яка вже показала себе на полі бою.
Президент України Володимир Зеленский наголосив, що нова вітчизняна ракета "Паляниця" - це спосіб України діяти, поки деякі партнери гальмують з рішеннями.
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