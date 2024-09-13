RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киев предложил партнерам закупать для Украины ее же оружие, - Сибига

Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Кот, Карина Левицкая

Киев предложил партнерам закупать для Украины оружие украинского производства. Работа в этом направлении уже ведется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Украины Андрея Сибиги на пресс-конференции.

"Мы также обсудили возможность закупки Литвой украинского оружия для нужд вооруженных сил Украины. Работа в этом направлении уже ведется и будет продолжаться", - пояснил министр.

Он также напомнил, что с начала полномасштабного вторжения украинское оборонное производство выросло в 6 раз.

"Мы обращаемся с просьбой к нашим партнерам, напрямую закупать оружие у украинских производителей. Это также и об экономии средств для наших союзников. Это также об экономии времени. А иногда наше оружие, оно преобладает, если сравнивать другие образцы иностранные", - подчеркнул Сибига.

Он подчеркнул, что именно такой вариант вооружения армии будет сейчас продвигать Украина.

Изготовление оружия в Украине

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Украина начала активно работать над изготовлением собственного оружия. Среди украинских изделий уже есть дроны и даже ракета. В частности, в День независимости, Украина впервые применила новую ракету-дрон "Паляница".

Это оружие украинского производства, которое уже показало себя на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что новая отечественная ракета "Паляница" - это способ Украины действовать, пока некоторые партнеры тормозят с решениями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныВойна России против Украины