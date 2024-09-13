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Киев предложил партнерам закупать для Украины ее же оружие, - Сибига

Украина, Пятница 13 сентября 2024 18:07
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Киев предложил партнерам закупать для Украины ее же оружие, - Сибига Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Кот, Карина Левицкая

Киев предложил партнерам закупать для Украины оружие украинского производства. Работа в этом направлении уже ведется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Украины Андрея Сибиги на пресс-конференции.

"Мы также обсудили возможность закупки Литвой украинского оружия для нужд вооруженных сил Украины. Работа в этом направлении уже ведется и будет продолжаться", - пояснил министр.

Он также напомнил, что с начала полномасштабного вторжения украинское оборонное производство выросло в 6 раз.

"Мы обращаемся с просьбой к нашим партнерам, напрямую закупать оружие у украинских производителей. Это также и об экономии средств для наших союзников. Это также об экономии времени. А иногда наше оружие, оно преобладает, если сравнивать другие образцы иностранные", - подчеркнул Сибига.

Он подчеркнул, что именно такой вариант вооружения армии будет сейчас продвигать Украина.

Изготовление оружия в Украине

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Украина начала активно работать над изготовлением собственного оружия. Среди украинских изделий уже есть дроны и даже ракета. В частности, в День независимости, Украина впервые применила новую ракету-дрон "Паляница".

Это оружие украинского производства, которое уже показало себя на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что новая отечественная ракета "Паляница" - это способ Украины действовать, пока некоторые партнеры тормозят с решениями.

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