Киев предложил партнерам закупать для Украины ее же оружие, - Сибига

Киев предложил партнерам закупать для Украины оружие украинского производства. Работа в этом направлении уже ведется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Украины Андрея Сибиги на пресс-конференции.

"Мы также обсудили возможность закупки Литвой украинского оружия для нужд вооруженных сил Украины. Работа в этом направлении уже ведется и будет продолжаться", - пояснил министр.

Он также напомнил, что с начала полномасштабного вторжения украинское оборонное производство выросло в 6 раз.

"Мы обращаемся с просьбой к нашим партнерам, напрямую закупать оружие у украинских производителей. Это также и об экономии средств для наших союзников. Это также об экономии времени. А иногда наше оружие, оно преобладает, если сравнивать другие образцы иностранные", - подчеркнул Сибига.

Он подчеркнул, что именно такой вариант вооружения армии будет сейчас продвигать Украина.